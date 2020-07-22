В России повысят возраст молодежи до 35 лет

Так численность российской молодежи достигнет 41 млн человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России предлагают повысить возраст молодежи до 35 лет. Законопроект о молодежной политике в РФ, который в том числе включает данную инициативу, внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Законопроект призван закрепить понятие „молодежь“ с определением единых возрастных критериев — 35 лет», — передает содержание документа ТАСС. Если данный закон будет принят, то молодежи в России станет больше на 12,7 млн человек. Так, численность молодых граждан достигнет 41 млн человек.

По словам разработчиков проекта, данная инициатива позволит большему количеству россиян воспользоваться мерами государственной поддержки. Авторами законопроекта выступили члены рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика». В документ также были внесены поправки с учетом предложений, поступивших детских и молодежных общественных объединений и движений со всей России.

Решение увеличить предельный возраст молодежи в России до 35 лет поддержали 24% россиян. Еще 24% россиян также считают, что молодой возраст заканчивается в 30 лет. Каждый пятый житель России называет предельным возрастом для молодых людей — 25 лет. При этом 22% респондентов отметили, что молодость заканчивается в 20 лет. По действующему законодательству молодежью считаются граждане от 14 до 30 лет, сообщает агентство Nation News.