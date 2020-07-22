В Сургуте окончания строительства школы ждут все жители микрорайона 39 Фото: Рамиль Нуриев

Сургутская общественность обеспокоена возможным срывом сроков строительства школы в 39 микрорайоне. Своими опасениями с URA.RU поделилась заслуженный учитель РФ Алевтина Вершинина.

«Появилась информация о возможных задержках при строительстве школы в 39 микрорайоне. Это густонаселенная часть города и если случится перенос сроков ввода объекта, это доставит много проблем родителям. Я сама много лет проработала директором школы и сейчас, находясь на пенсии, мне небезразлично, в каких условиях учатся дети», — рассказала Вершинина.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, что школа в 39 микрорайоне, рассчитанная на 550 мест, по планам должна быть открыта в 2021 году. «Она строится по концессионному соглашению. На июньском заседании думы сургутские депутаты отклонили изменения, которые инвестор пытался внести в этот документ. Они касались корректировки ряда позиций при покупке оборудования для школы. Но депутаты во главе с инициативной группой — Артемом Кириленко, Владимиром Болотовым и Василием Птицыным посчитали, что это решение необходимо согласовать еще с ФАС. Тем самым, оно затянется на несколько месяцев. Хотя у думы нет таких полномочий, по федеральному законодательству инвестор должен решать все вопросы с концедентом, то есть мэрией», — считает инсайдер.

В администрацию Сургута отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Вице-спикер городской думы Артем Кириленко в разговоре с журналистом агентства заявил, что депутаты не собираются блокировать строительство школы: «Из концессионного соглашения хотят исключить определенное количество компьютеров. А цена контракта остается той же самой. Поэтому у ряда депутатов и появился вопрос, не ущемляет ли это конкурентоспособность предложения. Если бы кто-то на момент опубликования условий аукциона, знал, что часть позиций будет сокращена при сохранении стоимости контракта, это могло бы повлиять на решение об участии в нем. Поэтому мы хотим дождаться позиции ФАСа по этому поводу. А сама стройка продолжается».

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте необходимо построить семь школ до конца 2024 года, чтобы выполнить один из «майских указов» российского президента Владимира Путина о переводе всех учебных заведений о работе в одну смену.