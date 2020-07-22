21 июля 2020
20 июля 2020

В Пермском крае из-за долгов арестовали школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция Маленкина. Екатеринбург, служба судебных приставов
Муниципалитет лишили здания школы из-за долгов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В городе Губаха Пермского края судебные приставы наложили арест на здание школы. Обеспечительные меры приняты из-за задолженности местной администрации перед физлицом, указано на сайте УФССП по Пермскому краю.

«В Губахе судебные приставы во исполнение определения суда наложили арест на здание школы. Для правильного и полного составления процессуальных документов потребовалось вскрытие дверей и обследование внутренних инженерных коммуникаций», — поясняет пресс-служба управления.

Трехэтажное здание школы находится в поселке Нагорнский. По информации краевого УФССП, арест не повлияет на образовательный процесс, поскольку школа длительное время не эксплуатируется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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