В Пермском крае из-за долгов арестовали школу

Муниципалитет лишили здания школы из-за долгов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В городе Губаха Пермского края судебные приставы наложили арест на здание школы. Обеспечительные меры приняты из-за задолженности местной администрации перед физлицом, указано на сайте УФССП по Пермскому краю.

«В Губахе судебные приставы во исполнение определения суда наложили арест на здание школы. Для правильного и полного составления процессуальных документов потребовалось вскрытие дверей и обследование внутренних инженерных коммуникаций», — поясняет пресс-служба управления.

Трехэтажное здание школы находится в поселке Нагорнский. По информации краевого УФССП, арест не повлияет на образовательный процесс, поскольку школа длительное время не эксплуатируется.