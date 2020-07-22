Юрий Болдырев не торопится подать документы на кадровый конкурс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резиденции губернатора Челябинской области Алексея Текслера продлили прием документов на конкурс на замещение вакантной должности начальника Главного управления молодежной политики региона (ГУМП). Эту информацию URA.RU подтвердила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Источник в резиденции сообщил, что пока на конкурс заявилось мало претендентов, соответствующих необходимым условиям.

«Прием документов продлили еще на неделю», — сообщила URA.RU Гехт. От подробных комментариев первый вице-губернатор воздержалась. Источник в резиденции рассказал URA.RU, что документы не подали те, кого бы власти видели руководителем новой структуры.

«Подал документы начальник управления туризма министерства культуры региона Игорь Ворожцов, — рассказал источник. — Но у него нет опыта работы именно в молодежной политике, и пока к его кандидатуре присматриваются. Остальные претенденты просто не соответствуют требованиям». Инсайдер также сообщил, что вопреки ожиданиям не принес заявление на конкурс начальник областного штаба студенческих стройотрядов Юрий Болдырев, хотя именно его рассчитывали поставить на ГУМП.

«Болдырев не хочет переходить на госслужбу, — пояснил источник. — Но с ним еще будут разговаривать». Ожидалось, что подаст документы руководитель челябинского ГБУ «Молодежный ресурсный цент» Павел Хромов, но у Хромова не хватает стажа. «Решено пока не торопиться, чтобы найти достойного кандидата», — отметил источник.

Ранее в структуре челябинского правительства существовало такое управление, в 2016 году ГУМП ликвидировали, а его полномочия передали минобразования региона, где создали отдельное управление. О кадровом конкурсе на должность начальника ГУМП Текслер объявил во время отчета перед заксобранием региона. К участию в конкурсе допускаются кандидаты с высшим образованием, опытом госслужбы или руководства в сфере молодежной политики. Работу возрожденного ГУМП будет курировать Гехт.