Итоговое решение по начальнику ГУМП примет Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В резиденции губернатора Челябинской области Алексея Текслера 7 июля начался прием документов от желающих возглавить Главное управление молодежной политики (ГУМП), новую структуру в правительстве региона. URA.RU от источника в резиденции стало известно, кто может подать заявление и у кого наибольшие шансы возглавить ГУМП.

«К участию в конкурсе допускаются кандидаты с высшим образованием, опытом госслужбы или руководства в сфере молодежной политики», — сообщили в пресс-службе Текслера. Документ будут принимать две недели, а 24 июля состоится личное собеседование с кандидатами.

«Должны подать документы начальник областного штаба студенческих стройотрядов Юрий Болдырев и руководитель челябинского ГБУ „Молодежный ресурсный центр“ Павел Хромов», — сообщил источник. Получить комментарии Болдырева и Хромова не удалось.

30-летний Хромов родом из Салехарда. Закончил Магнитогорский государственный технический университет. Некоторое время работал на Ямале, в окружном молодежном центре. В начале 2018 года в Челябинске возглавил ГБУ, подведомственное министерству образования региона. Через ГБУ проходят торги по организации мероприятий в сфере работы с молодежью.

Болдыреву, как и Хромову, 30 лет. Он закончил Челябинский государственный университет. В 2015 году возглавил областной штаб стройотрядов, входит в состав общественной палаты региона. Источник в резиденции считает, что именно у Болдырева наибольшие шансы возглавить ГУМП.«Понятно, ему надо пройти через конкурс, — пояснил источник. — Но списки победителей конкурса представят губернатору и решение примет именно он».

В 2019 году Болдырев был задействован в компании Текслера на выборах губернатора, его штаб запустил интернет-проект «Текслер-2019». Наконец, Болдырев присутствовал на январской встрече Текслера со студентами ЧелГУ, когда губернатор объявил о возрождении ГУМП.

Еще один источник в резиденции в разговоре с URA.RU предположил, что в конкурсе будет участвовать сын вице-спикера Заксобрания Олега Голикова, Олег. Но Голиков еще учится в вузе и не сможет заявиться на конкурс.

Ранее в структуре челябинского правительства существовало такое управление, в 2016 году ГУМП ликвидировали, а его полномочия передали минобразования региона, где создали отдельное управление. Работу возрожденного ГУМП будет первый вице-губернатор Ирина Гехт.