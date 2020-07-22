В России все больше заболевших коронавирусом за пределами Москвы

По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошедшие сутки в мире зафиксировано 213 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, пишет « Национальная служба новостей ». Таким образом, общее число заразившихся за время пандемии составляет 14,5 миллионов человек.

Помимо перечисленных выше регионов, в Уральском федеральном округе новые случаи заболевания выявлены в Ямало-Ненецком автономном округе (+175 заразившихся за сутки), в Челябинской области — 132, в Тюменской — 102, в Курганской области — 44. В Пермском крае количество заболевших увеличилось на 69 человек.

Регионом-лидером по количеству новых случаев заражения остается Москва, где зафиксировано 638 новых заболевших. На втором месте Свердловская область с 234 случаями. На третьем Ханты-Мансийский автономный округ, где диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен 221 новому пациенту.

«За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая коронавируса в 83 регионах», — говорится в официальном сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв коронавируса за сутки увеличилось на 165 и составило 12 745 человек. Выздоровели 572 053 (+9 669 за прошедший день).

Число заболевших коронавирусом россиян за минувшие сутки увеличилось на 5 862 человек. Таким образом, с начала эпидемии в стране диагностировано уже 789 190 случаев заболевания.

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 14,5 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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