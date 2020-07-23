Активнее всего ведут себя компании из ИТ-отрасли, строительства и недвижимости Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Урал. Новые возможности

Число предложений работы от малого бизнеса в Тюменской области за месяц выросло на 49,5%. Такие данные за июнь приводит пресс-служба портала hh.ru. Кроме того, за первый месяц лета выросла активность компаний из сегмента среднего бизнеса — на 28% к маю этого года.

По данным аналитиков, рост свидетельствует о постепенном выходе из кризиса, связанным с пандемией коронавируса. «Сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение к докризисной ситуации на рынке труда, однако о быстрой стабилизации пока говорить не приходится. Компании разного масштаба просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях», — отметила Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

По данным портала, активнее всего ведут себя компании из ИТ-отрасли, строительства и недвижимости, розничной торговли. Наибольшим спросом на рынке пользуются профессии менеджеров по продажам и по работе с клиентами, бухгалтеров, торговых представителей и продавцов-консультантов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области во время пандемии резко сократилось число вакансий. В частности, в туризме и общепите работников искали на 52% реже.