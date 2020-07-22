Олег Дерпипаска считает, что концентрация ресурсов в Москве очень высокая
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Нужно прекратить расширение российской столицы. Об этом заявил бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска.
«Нужно как-то остановиться с расширением Москвы», — рассказал миллиардер в интервью BFM.ru. По его словам, пандемия коронавируса, когда российская столица оказалась отрезана от регионов, показала необходимость создания резервного пункта управления страной. Бизнесмен подчеркнул, что концентрация ресурсов в Москве слишком высока.
Столица России и Московская область стали первыми, где ввели строгие ограничения по коронавирусу. Там сразу закрыли парки, детские площадки и ввели режим самоизоляции, передает телеканал 360. На режим удаленной работы перешил президент РФ Владимир Путин, а затем и все чиновники.