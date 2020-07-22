Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

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Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
Олег Дерпипаска считает, что концентрация ресурсов в Москве очень высокая Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Нужно прекратить расширение российской столицы. Об этом заявил бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска.

«Нужно как-то остановиться с расширением Москвы», — рассказал миллиардер в интервью BFM.ru. По его словам, пандемия коронавируса, когда российская столица оказалась отрезана от регионов, показала необходимость создания резервного пункта управления страной. Бизнесмен подчеркнул, что концентрация ресурсов в Москве слишком высока.

Столица России и Московская область стали первыми, где ввели строгие ограничения по коронавирусу. Там сразу закрыли парки, детские площадки и ввели режим самоизоляции, передает телеканал 360. На режим удаленной работы перешил президент РФ Владимир Путин, а затем и все чиновники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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