Авиакомпания S7 массово увольняет сотрудников на Урале

Авиакомпания S7 ликвидирует летные подразделения в регионах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания S7 Airlines ликвидировала летное подразделение в Перми, по соглашению сторон уволились порядка 60% пилотов. То же самое происходит и в других регионах, рассказали журналистам покинувшие компанию пилоты.

По словам одного из них, о сокращении летного подразделения в Перми сотрудники узнали еще в мае. До этого в штате числилось порядка 30 бортпроводников и примерно столько же вторых пилотов и командиров. «Сначала были вынуждены уйти бортпроводники, потом дело дошло до пилотов. Нам предложили либо процедуру сокращения, установленную Трудовым кодексом, либо получить зарплату за два месяца вперед и уйти через две недели. Насколько я знаю, большинство так и поступило», — приводит газета « Коммерсант» слова собеседника.

Всего, по его оценкам, пермское подразделение покинули порядка 60% пилотов. В первую очередь были вынуждены уйти возрастные и самые молодые. остальным предложили перевестись в Новосибирск или Владивосток. Аналогичные кадровые решение, как отмечает издание, были приняты в Омске и Челябинске. Источник газеты говорит, что увольнение людей связано со снижением количества рейсов на фоне пандемии. Границы закрыты, а оставшиеся рейсы можно выполнить с меньшим штатом. В пресс-службе авиакомпании на запрос журналистов не ответили.