Захваченный монастырь на Урале покинули около 40 человек

От отца Сергия ушли несколько десятков священников, монахинь и мирян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Около 40 человек, включая монахинь, священников и мирян, покинули Среднеуральский женский монастырь после конфликта схиигумена Сергия и игуменьи Варвары. Об этом журналистам рассказал религиовед Роман Силантьев.

Варвара, напомним, высказала несогласие с поведением духовника обители отца Сергия, что и послужило конфликтом между ними. В результате настоятельница была вынуждена покинуть монастырь. «Действительно, насколько мне известно, монастырь покинуло 14 монахинь, а если говорить также о священниках и мирянах, то это около 40 человек. Также, насколько мне известно, многие покинули скиты», — приводит ТАСС слова Силантьева. В Екатеринбургской епархии журналистам сказали, что с момента отъезда Варвары из монастыря ушли 38 человек.

Отец Сергий был отстранен от проповедей в конце апреля после того, как призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на самоизоляцию. Саму ситуацию с распространением вируса он назвал «псевдопандемией». В мае он был запрещен в служении, в июле — лишен сана. При всем этом Сергий отказывается покидать монастырь и выступает с громкими заявлениеми в адрес руководства страны и РПЦ.