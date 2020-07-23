Засуха может погубить урожай в пяти регионах России

Ученые предупредили о потере урожая из-за засухи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за засухи сразу в пяти регионах России могут увеличиться площади гибели сельскохозяйственных и кормовых культур. Такой прогноз сделали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», — приводит РИА «Новости» сообщение научное организации. Более того, как отмечается, в зоне риска находятся юго-восточные районы Ростовской области, северо-восток и юг Волгоградской области, северо-восток Краснодарского края, и также север и центр Калмыкии.

Ранее, напомним, стало известно, что из-за засухи власти Челябинской области намерены ввести режим ЧС. Уже сейчас такой режим действует в 19-ти районах региона, где осадков не было с июня. Предварительный недобор зерна в этом году из-за гибели посевов от аномальной жары составит порядка 40% от плановых показателей.