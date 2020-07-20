Текслер введет режим ЧС в Челябинской области

Алексей Текслер объявит режим ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в самое ближайшее время введет режим ЧС на территории региона из-за засухи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера. Такое решение было принято 20 июля на совещании с представителями аграрной отрасли.

«В ближайшее время режим ЧС по засухе будет объявлен на территории всей Челябинской области», — заявили в пресс-службе Текслера. Сейчас такой режим действует в 19-ти районах региона, где осадков не было с июня. Предварительный недобор зерна в этом году из-за гибели посевов от аномальной жары составит порядка 40% от плановых показателей.

«Прямой ущерб будет существенным, что дает нам основания в ближайшее время объявить режим ЧС в области, чтобы в дальнейшем соблюсти все формальные процедуры по подтверждению потерь урожая и принять меры по ликвидации последствий засухи. А также обратиться в федеральное министерство сельского хозяйства за поддержкой. Конечно, мы не оставим селян в беде и окажем им всю необходимую помощь», — подчеркнул Текслер.

Областному минсельхозу дано поручение подготовить необходимый пакет документов для получения федеральной компенсации за потери, которые понесли предприятия из-за засухи. Текслер призвал представителей банков и лизинговых компаний включиться в работу и помочь фермерам и хозяйствам в пролонгации банковских кредитов и расчетов по лизинговым программам.