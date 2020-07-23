Назначена дата похорон свердловского министра, умершего от COVID

Дмитрий Дегрярев скончался в больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прощание с главой министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрием Дегтяревым, который болел коронавирусом, пройдет 25 июля. Об этом URA.RU сообщили в министерстве.

«Прощание пройдет 25 июля с 10:00 до 12:00 по адресу: ул. Серафимы Дерябиной, 41 в доме прощание „Вознесение“», — сообщили в отделе кадровой и организационной работы министерства. Там также добавили, что церемония пройдет с соблюдением всех санитарных норм, связанных с профилактикой коронавируса.

Дмитрий Дегтярев, у которого был диагностирован коронавирус, умер в ГКБ№ 40 Екатеринбурга 22 июля. Губернатор региона Евгений Куйвашев выразил соболезнование родным и близким.