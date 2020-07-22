Умер свердловский министр, болевший коронавирусом

Ранее Дегтярева госпитализировали с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого был диагностирован коронавирус, умер в ГКБ№ 40 Екатеринбурга, сообщили источники URA.RU. Позже свердловский губернатор Евгений Куйвашев подтвердил смерть главы МинАПК в своем instagram-аккаунте.

«Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус. Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ», — написал глава региона.

URA.RU сообщало о том, что глава министерства АПК и потребрынка региона Дмитрий Дегтярев госпитализирован с подозрением на коронавирус. По неподтвержденным данным, 7 июля чиновник был переведен в палату реанимации, но его состояние было стабилизировано, и его вновь перевели в палату интенсивной терапии.

Дмитрий Дегтярев родился в 1977 году. Окончил Уральскую академию государственной службы (Уральский институт РАНХиГС). Свою карьеру Дегтярев начал в ведомстве, курирующем сельское хозяйство. За годы работы он прошел большой путь, поднявшись с должности ведущего специалиста до заместителя министра. В коне 2016 года Куйвашев назначил Дегтярева министром агропромышленного комплекса и продовольствия региона. Сейчас врио главы ведомства является замминистра Анна Кузнецова.

Ранее URA.RU сообщало о заражении коронавирусом двух членов свердловского кабмина — главы департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева, который самоизолировался дома и одного из ключевых замов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Также коронавирусом заболела депутат гордумы Елена Дерягина, которая скончалась в больнице от тромбоэмболии. Кроме того, COVID-19 переболел депутат Владимир Крицкий и другие.