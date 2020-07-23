22 июля 2020
21 июля 2020

Послаблений карантина не будет. В Тюмени не улучшается эпидобстановка по коронавирусу

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
С начала пандемии коронавирус подтвердился у 5090 жителей Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 103 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее заболевание было диагностировано у 102 тюменцев.

«Тюменская область — 103 (случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о возрасте заболевших, а также при каких обстоятельствах они заразились не приводятся.

По информации регионального оперативного штаба, в Тюменской области скончался еще один пациент с диагнозом коронавирус. У 59-летнего мужчины была тяжелая форма двусторонней пневмонии. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 24 человека.

Рекорд по заболеваемости коронавирусом в Тюменской области был поставлен 20 июля. Тогда суточный прирост заболевших COVID-19 достиг 112 человек. Ухудшение эпидобстановки отодвинуло отмену карантина в регионе на неопределенный срок.

Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 5090 тюменцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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