С начала пандемии коронавирус подтвердился у 5090 жителей Тюменской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 103 жителей Тюменской области. Такие данные приводит федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее заболевание было диагностировано у 102 тюменцев.

«Тюменская область — 103 (случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки)», — указано в сообщении федерального оперштаба. Подробности о возрасте заболевших, а также при каких обстоятельствах они заразились не приводятся.

По информации регионального оперативного штаба, в Тюменской области скончался еще один пациент с диагнозом коронавирус. У 59-летнего мужчины была тяжелая форма двусторонней пневмонии. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 24 человека.

Рекорд по заболеваемости коронавирусом в Тюменской области был поставлен 20 июля. Тогда суточный прирост заболевших COVID-19 достиг 112 человек. Ухудшение эпидобстановки отодвинуло отмену карантина в регионе на неопределенный срок.

Ранее агентство писало о том, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 5090 тюменцев.