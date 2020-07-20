19 июля 2020
18 июля 2020
17 июля 2020

Тюменские власти продлили действие карантина по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала пандемии вирус был обнаружен у 4779 тюменцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил действие режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса, до 16 августа. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе. Ранее режим действовал до 21 июля.

«Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 в Тюменской области продлен до 16 августа», — говорится в распоряжении за подписью главы региона. В Тюменской области, как и ранее, запрещено проведение массовых мероприятий, жители обязаны соблюдать масочный режим в торговых точках и транспорте, а людям старше 65 лет предписано находиться на самоизоляции.

С начала пандемии вирус был обнаружен у 4779 тюменцев, 22 из которых скончались. 20 июля в регионе зафиксирован рекорд по суточному приросту больных — коронавирус был подтвержден у 112 жителей области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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