22 июля 2020

В Екатеринбурге взорвали банкомат Сбербанка

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбербанк. Банкомат. Грабеж. Челябинск., сбербанк, банкомат, грабеж
Банк оценил ущерб как незначительный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге грабители взорвали банкомат Сбербанка. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел ночью в отделении Сбербанка на ул. Блюхера, 59.

«На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №3, — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу. — Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Проводится поиск и опрос очевидцев, изучаются записи камер наблюдения. По результатам проверки будет принято соответствующее решение» (о возбуждении уголовного дела — прим. ред.).

В Сбербанке подтвердили факт инцидента. «Сумма ущерба незначительная. Банк оказывает помощь правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий, — рассказали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка РФ. — Как показывает практика, все преступления против банка раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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