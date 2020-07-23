В Екатеринбурге взорвали банкомат Сбербанка

Банк оценил ущерб как незначительный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге грабители взорвали банкомат Сбербанка. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел ночью в отделении Сбербанка на ул. Блюхера, 59.

«На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции №3, — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу. — Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. Проводится поиск и опрос очевидцев, изучаются записи камер наблюдения. По результатам проверки будет принято соответствующее решение» (о возбуждении уголовного дела — прим. ред.).

В Сбербанке подтвердили факт инцидента. «Сумма ущерба незначительная. Банк оказывает помощь правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий, — рассказали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка РФ. — Как показывает практика, все преступления против банка раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации».