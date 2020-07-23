Из Совета Федерации осенью уйдут не менее пяти сенаторов

Свой уход из Совфеда подтвердили пять сенаторов Фото: сайт президента России

После сентябрьских довыборов в Госдуму Совет Федерации могут покинуть семь сенаторов. Пять из них уже подтвердили свой уход. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пост сенатора могут оставить Николай Федоров и Олег Морозов. «Первый вице-спикер Совфеда Федоров и сенатор Морозов в сентябре покинут палату», — передают в агентстве. Отмечается, что Олег Морозов покинет Совет Федерации в случае избрания в Госдуму.

По сообщениям РБК, уйти из Совфеда могут также представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Клинцевич и Марков подтвердили свой уход.

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин станет сенатором. В Совфеде он займет место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.