Из Совета Федерации осенью уйдут не менее пяти сенаторов

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Сайт президента России, совет федерации
Свой уход из Совфеда подтвердили пять сенаторов Фото: сайт президента России

После сентябрьских довыборов в Госдуму Совет Федерации могут покинуть семь сенаторов. Пять из них уже подтвердили свой уход. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пост сенатора могут оставить Николай Федоров и Олег Морозов. «Первый вице-спикер Совфеда Федоров и сенатор Морозов в сентябре покинут палату», — передают в агентстве. Отмечается, что Олег Морозов покинет Совет Федерации в случае избрания в Госдуму.

По сообщениям РБК, уйти из Совфеда могут также представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич. Клинцевич и Марков подтвердили свой уход.

Ранее сообщалось, что трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин станет сенатором. В Совфеде он займет место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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