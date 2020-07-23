Данные 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы» слили в интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Данные пользователей размещались на хакерском форуме с 26 июня по 22 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В открытом доступе появились адреса и номера телефонов 600 тысяч пользователей сервисов объявлений Avito и «Юла». База данных появилась на одном из хакерских форумов.

«На одном из хакерских форумов обнаружено появление баз данных клиентов сервисов Avito и „Юла“. Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь», — пишет «Коммерсант». Отмечается, что данные размещались на сайте с 26 июня по 22 июля. В базах есть регион, номер телефона пользователя, адрес и категория товаров, которые он выставил на продажу, передает издание. Отмечается, что эти данные могут использовать для рассылки спама или передать мошенникам.

В пресс-службе «Юлы» URA.RU рассказали, что выложенные файлы не содержат личных данных пользователей сервиса, в них есть лишь общедоступная информация из объявлений. «Юла крайне внимательно относится к безопасности наших пользователей и сохранности их данных. Мы не раскрываем информацию об адресах из объявления даже при парсинге (копировании скриптами — прим. ред.), это видно в файлах, и даем возможность нашим пользователям полностью скрывать свои телефонные номера, принимая звонки только через приложение сервиса», — отметили представители сервиса.

Ранее сообщалось, что в Сети появились данные 20 млн пользователей, использующих защищенное соединение. Общий объем этих данных — 1,2 терабайта.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...