Данные 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы» слили в интернет

В открытом доступе появились адреса и номера телефонов 600 тысяч пользователей сервисов объявлений Avito и «Юла». База данных появилась на одном из хакерских форумов.
«На одном из хакерских форумов обнаружено появление баз данных клиентов сервисов Avito и „Юла“. Базы размещены в свободном доступе, их может скачать любой пользователь», — пишет «
В пресс-службе «Юлы» URA.RU рассказали, что выложенные файлы не содержат личных данных пользователей сервиса, в них есть лишь общедоступная информация из объявлений. «Юла крайне внимательно относится к безопасности наших пользователей и сохранности их данных. Мы не раскрываем информацию об адресах из объявления даже при парсинге (копировании скриптами — прим. ред.), это видно в файлах, и даем возможность нашим пользователям полностью скрывать свои телефонные номера, принимая звонки только через приложение сервиса», — отметили представители сервиса.
Ранее сообщалось, что в Сети появились данные 20 млн пользователей, использующих защищенное соединение. Общий объем этих данных — 1,2 терабайта.