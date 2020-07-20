Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в интернет

В Сети появились данные 20 млн пользователей, использующих защищенное соединение в интернете. Об этом сообщает исследовательская команда vpnMentor.
«[В открытом доступе появились] электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей», — приводит результаты исследования «
Ранее гендиректор и основатель международной компании Group-IB заявил, что число киберпреступлений в России во время коронавируса выросло в десятки раз. Скачок киберпреступлений он объясняет тем, что в офисах россияне работают внутри защищенной корпоративной сети, а на удаленке ими заинтересовались мошенники.
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