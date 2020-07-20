19 июля 2020

Данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в интернет

© Служба новостей «URA.RU»
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В открытом доступе появились электронные адреса и незашифрованные пароли Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сети появились данные 20 млн пользователей, использующих защищенное соединение в интернете. Об этом сообщает исследовательская команда vpnMentor.

«[В открытом доступе появились] электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, данные о моделях смартфонов и идентификаторы устройств пользователей», — приводит результаты исследования «Коммерсант». Отмечается, что общий объем этих данных 1,2 ТБ. По словам издания, VPN-сервисами часто пользуются люди, плохо разбирающиеся в технических вопросах. Благодаря этому злоумышленники могут украсть данные пользователя и использовать их для шантажа.

Ранее гендиректор и основатель международной компании Group-IB заявил, что число киберпреступлений в России во время коронавируса выросло в десятки раз. Скачок киберпреступлений он объясняет тем, что в офисах россияне работают внутри защищенной корпоративной сети, а на удаленке ими заинтересовались мошенники.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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