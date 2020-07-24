Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский недоволен отсутствием детсадов рядом с новостройкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский раскритиковал инициаторов строительства 27-этажного жилого дома на Уралмаше (проспект Космонавтов, 95) за отсутствие социальной инфраструктуры. Реализацией проекта занимается строительный кооператив «Новатор», а бенефициаром возведения объекта может быть статусный представитель команды свердловского губернатора, сообщил источник URA.RU.

Разрешение на строительство высотки кооперативу «Новатор» выдал в апреле этого года свердловский минстрой. Участок компания получила бесплатно от госкорпорации ДОМ.РФ в рамках федеральной программы, что, теоретически, позволит пайщикам (среди которых есть бюджетники) сэкономить 41% стоимости будущего жилья.

«Что здесь будет по школе?» — спросил Высокинский. В ответ представитель застройщика заявил, что вопрос по школе на момент согласования проекта с представителями администрации обсуждался. Однако сотрудник департамента образования заявил, что никаких разговоров о школе не было. «Отдельное обращение к федералам, которые землей торгуют — лишь бы продать, а мы потом не понимаем, куда дети будут в школу ходить», — сказал он.

Также у главы города возникли вопросы по детскому саду — выяснилось, что строители запланировали размещение на первом этаже только частного детсада.

«Ну что вы рассказываете? [Создание кооператива —] это способ получения земли без аукциона. Это будут [не только бюджетники, но и] обычные наши горожане, и дальше мы будем решать проблемы, куда отправить детей в школы и детские сады. [Федеральные власти] выдали землю там, где нет обеспеченности социнфраструктурой», — возмутился Высокинский, поручив проработать вопрос со строительством социальных объектов.