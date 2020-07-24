Новая авиакомпания запускает рейсы из ЯНАО в разгар карантина

Обслуживать перелеты из Нового Уренгоя в Москву будет NordStar Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Авиакомпания NordStar начинает выполнять регулярные рейсы из Нового Уренгоя в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта газовой столицы ЯНАО. Эти перелеты станут первыми дежурными рейсами для NordStar на территории округа, ранее компания выполняла лишь чартерные сообщения.

«С 16 августа перевозчик будет осуществлять один рейс в неделю по воскресеньям с вылетом из Нового Уренгоя в 9:50, а с 26 августа в расписание добавится вторая частота — по средам в 10:20», — рассказали представители воздушной гавани. От Нового Уренгоя до Москвы NordStar будет доставлять за 3 часа 45 минут. Рейсы будут обслуживать самолеты Boeing 737-800 на 189 человек.

На данный момент, кроме NordStar, рейсы из Нового Уренгоя в российскую столицу обслуживают три авиакомпании. «Аэрофлот» и «Сибирь» летают в Москву дважды в день, а «ИрАэро» следует три раза в неделю. Теперь в летнем расписании ямальского аэропорта число рейсов в столицу выросло до шести в день и до 34 в неделю.

В середине июня компания «ИрАэро» открыла из Нового Уренгоя вылеты по семи направлениям. Самолеты будут следовать до Москвы, Самары, Волгограда, Казани, Махачкалы, Уфы и Оренбурга.

Ранее власти ЯНАО разрешили жителям округа снова путешествовать к морю, несмотря на карантин по коронавирусу. С 22 июня возобновились регулярные рейсы в Сочи и Симферополь. На курорты можно улететь из трех городов Ямала — Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Однако все отдыхающие вынуждены соблюдать дополнительные правила безопасности, которые утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.