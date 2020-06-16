15 июня 2020
14 июня 2020

Жителям ЯНАО в карантин открыли новое направление перелетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
«ИрАэро» продолжает расширять список рейсов из Нового Уренгоя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из Нового Уренгоя запущен прямой рейс в Оренбург, который будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Учитывая, что перелеты начинаются в период пандемии коронавируса, компания пообещала позаботиться о здоровье пассажиров.

Рейсы Новый Уренгой — Оренбург будут выполняться с 16 июня по 3 октября 2020 года. В среднем цена билета составляет от 8000 до 15200 рублей. Время в пути составляет 2 часа 50 минут. Перевозить пассажиров будут лайнеры SuperJet 100, вмещающие до 100 человек. Руководство «ИрАэро» утверждает, что для безопасности туристов все самолеты проходят санитарную обработку перед рейсами, а персонал и пассажиры получают защитные маски и перчатки.

Всего в июне «ИрАэро» запустила семь новых рейсов их газовой столицы ЯНАО. В начале месяца, как сообщало URA.RU, из аэропорта Нового Уренгоя в рамках летнего расписания открылись регулярные рейсы в Самару и Волгоград. Также будут запущены перелеты в Казань, Махачкалу, Москву и Уфу.

Ранее оперативный штаб ЯНАО по борьбе с коронавирусом разрешил ямальцам снова путешествовать к морю. С 22 июня возобновятся регулярные рейсы в Сочи и Симферополь. На курорты можно будет улететь из трех городов Ямала — Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Однако всем отдыхающим придется соблюдать дополнительные правила безопасности, которые в конце мая губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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