09 июня 2020
08 июня 2020

Жителям ЯНАО разрешили снова летать на юг

© Служба новостей «URA.RU»
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Улететь в Сочи и Симферополь можно из трех городов Ямала Фото: Владимир Жабриков
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ЯНАО возобновляются регулярные рейсы в Сочи и Симферополь. Такое решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе окружного правительства. Власти посчитали, что ямальцам можно отправиться в отпуск на юг, но с соблюдением всех правил.

Рейсы к морю возобновятся с 22 июня. В Симферополь и Сочи можно будет улететь из трех городов Ямала — Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Самолеты будут ходить по следующему графику:

  • «Салехард — Сочи» — по четвергам и субботам;
  • «Салехард — Симферополь» — по вторникам и пятницам;
  • «Новый Уренгой — Сочи» — по субботам и воскресеньям;
  • «Новый Уренгой — Симферополь» — по средам;
  • «Ноябрьск — Симферополь» — по четвергам.

Кроме того, с 10 июня снова становятся ежедневными рейсы в Москву из Салехарда. Ранее перелеты выполнялись только четыре раза в неделю. Связано это было с введением в Москве самоизоляции и пропускного режима, которые 8 июня отменил мэр столицы Сергей Собянин.

В конце мая губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил дополнительные правила для людей, которые отправляются в отпуск за пределы округа. Среди прочего, возвращаясь с отдыха, ямальцы должны сдать тест на коронавирус не более чем за три дня до выхода на работу или уйти на дистант.

По данным на утро 10 июня, коронавирусом в ЯНАО болеют 2833 человека. За предыдущие сутки инфекцией заразились 56 ямальцев, два пациента скончались. Всего за период эпидемии жертвами коронавируса стали 13 жителей региона.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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