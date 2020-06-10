Жителям ЯНАО разрешили снова летать на юг

В ЯНАО возобновляются регулярные рейсы в Сочи и Симферополь. Такое решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом, сообщили в пресс-службе окружного правительства. Власти посчитали, что ямальцам можно отправиться в отпуск на юг, но с соблюдением всех правил.
Рейсы к морю возобновятся с 22 июня. В Симферополь и Сочи можно будет улететь из трех городов Ямала — Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Самолеты будут ходить по следующему графику:
- «Салехард — Сочи» — по четвергам и субботам;
- «Салехард — Симферополь» — по вторникам и пятницам;
- «Новый Уренгой — Сочи» — по субботам и воскресеньям;
- «Новый Уренгой — Симферополь» — по средам;
- «Ноябрьск — Симферополь» — по четвергам.
Кроме того, с 10 июня снова становятся ежедневными рейсы в Москву из Салехарда. Ранее перелеты выполнялись только четыре раза в неделю. Связано это было с введением в Москве самоизоляции и пропускного режима, которые 8 июня отменил мэр столицы Сергей Собянин.
В конце мая губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов утвердил дополнительные правила для людей, которые отправляются в отпуск за пределы округа. Среди прочего, возвращаясь с отдыха, ямальцы должны сдать тест на коронавирус не более чем за три дня до выхода на работу или уйти на дистант.
По данным на утро 10 июня, коронавирусом в ЯНАО болеют 2833 человека. За предыдущие сутки инфекцией заразились 56 ямальцев, два пациента скончались. Всего за период эпидемии жертвами коронавируса стали 13 жителей региона.
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