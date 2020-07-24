Набережную вдоль Камы в Перми продлят

Реконструкция набережной Перми началась в 2016 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Набережная вдоль Камы будет продлена от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов». Об этом заявил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Сегодня глава региона совместно с полпредом в ПФО Игорем Комаровым, который находится с визитом в Перми, проинспектировал ход реконструкции набережной.

Сейчас объект реконструируют на участке от Соборной площади до Коммунального моста. «Надо смотреть дальше и продолжить благоустройство. Считаю важным продлить набережную и отремонтировать участок от Речного вокзала до „Мотовилихинских заводов“, который сегодня фактически не предназначен для прогулок», — заявил Махонин.

Реконструкция набережной вдоль Камы была начата 4 года назад, общая стоимость работ превысила 800 млн рублей. Это один из ключевых составляющих проекта «Пермь — 300 лет на Каме», посвященного юбилею Перми (2023 год).