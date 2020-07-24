В России резко выросло число уклонистов от военной службы

В России резко увеличилось количество уклонистов от службы в армии. О резком росте желающих «откосить» сообщили в Главном военном управлении СКР.
«Среди преступлений против военной службы существенно, в 1,7 раза, увеличилось число случаев уклонения от службы», — приводит «Интерфакс» выдержку из пресс-релиза ведомства. По данным СКР, уклонисты пытаются избежать службы, симулируя болезни, а также другими способами.
Такие данные были представлены на коллегии управления вместе с другими итогами работы военных следователей за шесть месяцев 2020 года. Общее количество преступлений, зарегистрированных военными следователями в этот период, снизилось в годовом измерении на 13%, в том числе в армии, Росгвардии, ФСБ и МЧС. При этом выросло количество учтенных коррупционных деяний и преступлений против общественной безопасности. В числе преступлений против государственной отмечается рост взяточничества.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, как проходил весенний призыв во время пандемии коронавируса. По его словам, все были обеспечены средствами защиты, прибывающих военнослужащих отправляли на карантин, передает RT.