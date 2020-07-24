Власти ХМАО за счет бюджета купят помещение для граждан Киргизии

Представительство посольства Киргизии появится в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство ХМАО покупает в Сургуте помещение, где будет открыто представительство посольства Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Решение об этом принято в связи с тем, что 2020 год объявлен перекрестным годом Российской Федерации и Киргизской республики. По распоряжению правительства страны в Якутске, Южно-Сахалинске, Иркутске и Сургуте должны быть открыты представительства киргизского посольства. «Процедура выделения помещения требует приобретения его в собственность Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью дальнейшей сдачи в аренду канцелярии Киргизской республики», — пояснили в депсвязей ХМАО.

Стоимость помещения осталось неназванной. Известно лишь, что оно должно быть не меньше 120 квадратных метров. Открытие представительства посольства запланировано на сентябрь. Оно будет осуществлять консульские функции, заниматься защитой прав граждан Киргизии в ХМАО и многим другим.

Ранее URA.RU сообщало, что российское правительство одобряло выделение Киргизии безвозмездной помощи в размере 30 миллионов долларов.