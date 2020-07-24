Власти сообщают, что ситуация под контролем, а все привычные меры были приняты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО, несмотря на то, что в регионе уже действует первый этап снятия ограничений по коронавирусу, зафиксированы 4 новых очага заражения: в Белоярском районе, Нефтеюганске, Покачах и Урае. Эту информацию озвучили во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает журналист URA.RU.

«Правильно ли я понимаю, что в предоставленной мне справке названы как действующие очаги „Газстройинжиниринг“ в Белоярском районе — 5 человек, больница в Нефтеюганске — 2 человека, МВД Покачи — 2 человека и сервисный центр „Урайэнергонефть“ — 2 человека?» — обратилась к главе регионального Роспотребнадзора губернатор ХМАО Наталья Комарова, получив от главы ведомства Майи Соловьевой утвердительный ответ.

В свою очередь глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский отметил, что эпидемиологическое расследование в больнице Нефтеюганска не завершено, а потому однозначно говорить о том, где именно и каким образом заразились врачи, нельзя. Представитель УМВД по ХМАО, присутствовавший на заседании штаба, добавил, что заболевшие сотрудники полиции выполняют все рекомендации Роспотребнадзора и ситуация контролируемая. О том, что проблема локализована, рассказал и глава Белоярского района Сергей Маненков.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО преодолел психологическую отметку по количеству заболевших коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 15 057 человек. За минувшие сутки коронавирус нашли у 196 жителей ХМАО в 17 муниципальных образованиях.