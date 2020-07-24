В ХМАО исторический максимум числа зараженных коронавирусом

Число заболевших коронавирусом перевалило за 15 тыс человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ХМАО преодолел психологическую отметку по количеству заболевших коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 15 тыс 57 человек. За минувшие сутки коронавирус нашли у 196 жителей ХМАО в 17 муниципальных образованиях. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 68 человек зафиксирована пневмония, у 20 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 170 случаях. По 26 случаям источник заражения

Также продолжает снижаться и коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составляет 0,87, что соответствует нормативу для первого этапа снятия коронавирусных ограничений. Два других показателя — количество свободных «ковидных» коек и количество тестов — соответствуют третьему этапу снятия карантина. По муниципальным образованиям количество заболевших распределилось следующим образом:

Сургут — 48;

Нижневартовск — 28;

Нефтеюганск — 25;

Нягань — 15;

Ханты-Мансийск — 13;

Сургутский район — 12;

Лангепас — 9;

Покачи — 9;

Пыть-Ях — 7;

Урай — 6;

Белоярский район — 6;

Когалым — 5;

Советский район — 5;

Нефтеюганский район — 4;

Кондинский район — 2;

Мегион — 1;

Октябрьский район — 1.

Всего: 196

В оперштабе сообщили, что состояние 60 пациентов оценивается, как тяжелое, а 45 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально начался первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 117 человек.