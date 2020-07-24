23 июля 2020
22 июля 2020

В ХМАО исторический максимум числа зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пост ДПС на трассе. Сургутский район, маска, перчатки, вирус, медики, covid-19, коронавирус, сиз, костюм защитный, костюм чумной
Число заболевших коронавирусом перевалило за 15 тыс человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

ХМАО преодолел психологическую отметку по количеству заболевших коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 15 тыс 57 человек. За минувшие сутки коронавирус нашли у 196 жителей ХМАО в 17 муниципальных образованиях. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 68 человек зафиксирована пневмония, у 20 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 170 случаях. По 26 случаям источник заражения

Также продолжает снижаться и коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составляет 0,87, что соответствует нормативу для первого этапа снятия коронавирусных ограничений. Два других показателя — количество свободных «ковидных» коек и количество тестов — соответствуют третьему этапу снятия карантина. По муниципальным образованиям количество заболевших распределилось следующим образом:

  • Сургут — 48;
  • Нижневартовск — 28;
  • Нефтеюганск — 25;
  • Нягань — 15;
  • Ханты-Мансийск — 13;
  • Сургутский район — 12;
  • Лангепас — 9;
  • Покачи — 9;
  • Пыть-Ях — 7;
  • Урай — 6;
  • Белоярский район — 6;
  • Когалым — 5;
  • Советский район — 5;
  • Нефтеюганский район — 4;
  • Кондинский район — 2;
  • Мегион — 1;
  • Октябрьский район — 1.

Всего: 196

В оперштабе сообщили, что состояние 60 пациентов оценивается, как тяжелое, а 45 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально начался первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 117 человек.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...