В ХМАО исторический максимум числа зараженных коронавирусом

ХМАО преодолел психологическую отметку по количеству заболевших коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 диагностирован у 15 тыс 57 человек. За минувшие сутки коронавирус нашли у 196 жителей ХМАО в 17 муниципальных образованиях. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 108 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 68 человек зафиксирована пневмония, у 20 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 170 случаях. По 26 случаям источник заражения
Также продолжает снижаться и коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составляет 0,87, что соответствует нормативу для первого этапа снятия коронавирусных ограничений. Два других показателя — количество свободных «ковидных» коек и количество тестов — соответствуют третьему этапу снятия карантина. По муниципальным образованиям количество заболевших распределилось следующим образом:
- Сургут — 48;
- Нижневартовск — 28;
- Нефтеюганск — 25;
- Нягань — 15;
- Ханты-Мансийск — 13;
- Сургутский район — 12;
- Лангепас — 9;
- Покачи — 9;
- Пыть-Ях — 7;
- Урай — 6;
- Белоярский район — 6;
- Когалым — 5;
- Советский район — 5;
- Нефтеюганский район — 4;
- Кондинский район — 2;
- Мегион — 1;
- Октябрьский район — 1.
Всего: 196
В оперштабе сообщили, что состояние 60 пациентов оценивается, как тяжелое, а 45 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально начался первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 117 человек.