На большинство вопросов читателей URA.RU мэр ответил в ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, как и анонсировало URA.RU, включил вопросы читателей агентства в повестку своего рейда в Ороджоникидзевский район. В течение последних дней подписчики telegram-канала «Екатеринбург» и viber-канала « Екатеринбург » оставляли наиболее волнующие вопросы главе города. Самые популярные были отправлены ему накануне.

В частности, жителей Орджоникидзевского района волновала проблема больных тополей, которые, по их мнению, уже не могут очищать воздух. Посещая одну из точек Высокинский обратил внимание чиновников на нездоровые деревья. По словам представителей мэрии, проблему с зараженными деревьями планируется решить в следующем году. Городские власти будут использовать новый вид обрезки деревьев, заявили в «сером доме».

Также на следующий год отложен ремонт улицы Победы, который также беспокоит горожан. Перед началом ремонтных работ предстоит проложить тепловые сети, отметил Высокинский. Кроме того, он пообещал установить светофор на пересечении улиц Стачек и Войкова. Утром 24 июля в горбольнице №9 скончалась девочка, попавшая в аварию на этом участке в декабре 2019 года.

О будущем летнего парка «Уралмаш» (один из самых популярных вопросов) градоначальник высказался обтекаемо: «Это будет, а не районный, объект. На его ремонт надо будет потратить несколько сотен миллионов рублей. Будем смотреть, что у нас с доходами на следующий год. <…> Мы в этом году сильно поджались — по объектам районного благоустройства пришлось подтормозиться. Да, он [летний парк] в планах, заниматься им будем».

В общей сложности читатели URA.RU в Telegram и Viber оставили более 90 вопросов Высокинскому за несколько дней. Наиболее популярные из низ были направлены главе города. Сегодня он обещал дать пояснения по ним в ближайшее время.