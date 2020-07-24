Минздрав РФ: когда снимут все ограничения по коронавирусу

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
По словам Михаила Мурашко, ограничения можно снимать в феврале 2021 года, если сохранится положительная динамика заражений Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса в России, можно будет снять к февралю 2021 года, если сохранится положительная динамика заражений. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен [до конца]», — цитирует РИА «Новости» Мурашко. По его словам, только в этом случае можно будет вводить новый этап возвращения к нормальной жизни.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ изданию сказали, что подъема заболеваемости в новом эпидемическом сезоне респираторных инфекций исключить нельзя. Распространению респираторных вирусов будут способствовать школьные, студенческие и рабочие коллективы. Снизить риск возникновения второй волны позволят соблюдение мер профилактики, ношение масок в общественных местах, а также вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции.

По данным оперативного штаба на 24 июля, в России за сутки число случаев выявления коронавируса выросло на 5 811 — до 800 849. За весь период от коронавируса выздоровели 588 774 человека, зарегистрировано 13 046 смертей, связанных с коронавирусом, передает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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