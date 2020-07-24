Медикам задержали премии за три месяца работы в условиях коронавируса
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Медики Камышловской больницы получили коронавирусные выплаты только после вмешательства прокуратуры. Как сообщили URA.RU в надзорном ведомстве, проверка медучреждения показала, что девять сотрудников не получили положенные стимулирующие выплаты за апрель — июнь 2020 года.
«При этом, с апреля по июнь 2020 года указанные медицинские работники оказывали медицинскую помощь пациентам, у которых в последующим была подтверждена новая коронавирусная инфекция», — подчеркнули в прокуратуре Свердловской области.
Камышловская межрайонная прокуратура внесла представление на имя главврача Ирины Закачуриной с требованием устранить нарушения. По данным надзорного ведомства, ущемленные сотрудники в июле получили премии в размере свыше 300 тысяч рублей.