23 июля 2020

Свердловским врачам не заплатили за работу с коронавирусными. Премии выбила прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Медикам задержали премии за три месяца работы в условиях коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медики Камышловской больницы получили коронавирусные выплаты только после вмешательства прокуратуры. Как сообщили URA.RU в надзорном ведомстве, проверка медучреждения показала, что девять сотрудников не получили положенные стимулирующие выплаты за апрель — июнь 2020 года.

«При этом, с апреля по июнь 2020 года указанные медицинские работники оказывали медицинскую помощь пациентам, у которых в последующим была подтверждена новая коронавирусная инфекция», — подчеркнули в прокуратуре Свердловской области.

Камышловская межрайонная прокуратура внесла представление на имя главврача Ирины Закачуриной с требованием устранить нарушения. По данным надзорного ведомства, ущемленные сотрудники в июле получили премии в размере свыше 300 тысяч рублей.

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Здоровье Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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