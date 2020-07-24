Российские семьи получат новые выплаты

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в селах. Кроме этого, власти выделят 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма в РФ.

«Программа „Обеспечение доступным и комфортным жильем“ предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Для получения выплат супруги не должны быть старше 35 лет. Отмечается, что эти средства можно использовать для рефинансирования ипотеки. На реализацию программы выделено 5 млрд рублей.

Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир комфорт-класса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Для получения выплат на рефинансирование ипотеки супруги не должны быть старше 35 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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