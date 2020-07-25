Без Дня города Екатеринбург рискует остаться из-за коронавируса. Свердловская область входит в топ-5 регионов России по числу заболевших Фото: Дарья Попова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Екатеринбурга рискуют остаться без Дня города из-за пандемии коронавируса. 15 августа городу исполнится 297 лет, однако формат мероприятия до сих пор остается под вопросом. Что же будет с Днем города и стоит ли вообще его проводить — выясним и поспорим в стриме на youtube-канале URA.RU 27 июля в 12:00 (время местное).

Гостем нашего эфира станет начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. Он ответит на вопросы по формату, программе, опасениях и решениях. Также ожидаем известных жителей Екатеринбурга, представителей различных сфер, которые устроят дебаты и выскажут все «за» и «против» проведения Дня города в пандемию. В их числе: гонщик команды Snag Racing, чемпион и вице-чемпион ралли-марафона «Дакар» (2017, 2020) Сергей Карякин, глава уральского представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии, владелец клубов Power House Gym Антон Гиренко-Коцуба, режиссер-постановщик Музкомедии, главный режиссер камерного музыкального театра «Живой театр» Сергей Пантыкин и владелица ресторана «Бюро Находок» Ирина Орехова.

Ежедневно с начала июня в Свердловской области выявляют не меньше 200 пациентов с коронавирусом. Официальная статистика показывает, что уже больше месяца регион находится на плато, и тенденции к снижению не наблюдается. При этом уральский регион рискует не справиться, что может привести к введению жесткого карантина, вплоть до запрета на выход из дома. Карантин в Свердловской области пока продлен до 27 июля.

Если у вас возникнут вопросы или вы захотите высказать свою позицию по поводу проведения Дня города — оставляйте комментарии под этой новостью. Вопросы также можно также задать в социальных сетях URA.RU и непосредственно во время прямой трансляции. Чтобы присоединиться к эфиру, подпишитесь на наш youtube-канал . Начало стрима в 12:00 (екб) 27 июля.