Бывший глава Украины выразил готовность лично штурмовать Крым

В июне Зеленский заявил, что власти намерены вернуть обсуждение « вопроса Крыма » на повестку дня. До этого он сказал, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине. При этом бывший президент Украины Петр Порошенко увидел уникальный шанс вернуть полуостров . По мнению политика, в России начался тяжелейший экономический кризис. В связи с этим РФ не способна финансировать полуостров. Он уверен, что теперь есть шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма.

Он отметил, что в 2014 году российские войска, находящиеся в Крыму, прикрывались Харьковскими соглашениями. Согласно ним, России имела право размещать на полуострове свою армию. Поэтому, по мнению бывшего президента, при наступлении войск Украины киевские партнеры объявили бы виновными обе стороны конфликта. Турчинов уверен, что после «анексии» Крыма, Украина в одностороннем порядке вышла из этих соглашений. Поэтому Зеленский теперь не имеет «никаких правовых, политических, военно-технических и кадровых ограничений для выполнения конституционных требований по «защите страны от агрессии и освобождения Крыма».

«Если он вдруг решит наступать — я буду в первых рядах штурмового батальона», — цитирует Турчинова телеканал 360 .

Если действующий глава Украины Владимир Зеленский примет решение о наступлении на Крым, то и. о. президента страны, бывший секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов готов лично участвовать в штурме.

Турчинов при наступлении готов быть в первых рядах штурмового батальона Фото: Илья Московец © URA.RU

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