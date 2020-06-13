Зеленский рассказал о планах «вернуть вопрос Крыма» на повестку

Украинские власти намерены вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. Об этом в своем Twitter написал президент страны Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, идею Киева поддержал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.
«Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня», — написал Зеленский. Он уточнил, что до этого годами звучал лишь вопрос прекращения войны в Донбассе.
10 июня Владимир Зеленский сказал о том, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине. До этого он заявлял, что поднимал вопрос Крыма на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, по словам украинского лидера, Россия не захотела обсуждать эту тему, передает RT.
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