12 июня 2020

Зеленский рассказал о планах «вернуть вопрос Крыма» на повестку

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Клипарт. Коктебель, природа крыма, скала голова русалки, кара даг
Идею Киева поддержали в Швеции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

Украинские власти намерены вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. Об этом в своем Twitter написал президент страны Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, идею Киева поддержал премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

«Премьер-министр Швеции поддержал мое предложение вернуть вопрос Крыма на повестку дня», — написал Зеленский. Он уточнил, что до этого годами звучал лишь вопрос прекращения войны в Донбассе.

10 июня Владимир Зеленский сказал о том, что восстановление отношений между Украиной и Россией невозможно без возвращения полуострова Украине. До этого он заявлял, что поднимал вопрос Крыма на встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Однако, по словам украинского лидера, Россия не захотела обсуждать эту тему, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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