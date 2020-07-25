Найдено новое средство для лечения коронавируса

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ заявила, что обнадеживающие результаты против новой коронавирусной инфекции на тестировании показал только один противовирусной препарат — «Ремдесивир». По ее словам, это лекарство показало себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности. Изначально препарат разрабатывался для борьбы с лихорадкой Эбола, но его эффективность не смогли доказать. Вместе с «Ремдесивиром» тестировали «Гидроксихлорохин», «Лопинавир» и «Ритонавир» . Они оказались не эффективными. Разработчик вакцины Александр Чепурнов в беседе с URA.RU предупредил, что это «Ремдесивир» может быть опасным .

«В настоящее время считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу, и любое из этих веществ может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Это был бы способ лечения инфекции на ранней стадии или даже ее профилактики», — цитируют ученого Роберта Линхардта « Аргументы Недели ».

Исследователи обнаружили, что экстракт из морских водорослей по антивирусному действию значительно превзошел «Ремдесивир». При этом главную роль при ингибировании инфекции выполнял гепарин — разжижитель крови.

Морские водоросли способны блокировать COVID-19 лучше, чем препарат «Ремдесивир». К такому выводу пришли американские и корейские ученые.

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