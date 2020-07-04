ВОЗ остановила испытания трех лекарств от COVID

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее Минздрав РФ начал испытывать на людях три препарата для лечения COVID-19. Среди них «Ремдесивир» «Фавипиравир» и «Умифеновир», передает агентство Nation News. «Ремдесивир» был экстренно одобрен 1 мая в США для лечения коронавируса.

Испытания указанных препаратов проходили с марта. В них приняли участия 4,5 тысячи пациентов. В результате эффективным оказался только ремдесивир.

«Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира», — цитирует представителей организации РИА «Новости».

Остановлены испытания трех препаратов от коронавируса: гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эффективным оказался только один препарат Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно