Противовирусное лекарство может быть токсичным для организма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Лекарство «Ремдесивир», которое Всемирная организация здравоохранения назвала единственным эффективным препаратом от коронавируса, может негативно сказаться на здоровье зараженного. Об этом в беседе с URA.RU предупредил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«У противовирусных препаратов достаточно часто наблюдаются токсичные проявления. Сложность противовирусной борьбы в том, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому почти все препараты, которые эффективны, оказываются токсичными для клеток, а значит, и для организма», — рассказал разработчик вакцины против первого китайского коронавируса. По словам профессора, нужно найти баланс, чтобы лекарство было приемлемым для клетки, но не для вируса.

Также Чепурнов не согласен с заявлением ВОЗ о том, что только «Ремдесивир» является обнадеживающим средством от COVID-19. Вирусолог рассказал, что в России производится лекарство «Авифавир» — это российское название препарата от гриппа «Фавипиравир». Он, как и «Ремдесивир», блокирует фермент, который позволяет вирусу размножаться внутри клетки.

«В России уже два предприятия под разными названиями выпускает препарат „Фавипиравир“, которое было изобретено в Японии. Непонятно, почему эти вещи игнорируются. Большинству исследователей представляется, что необходимый эффект есть», — добавил Чепурнов.

Ранее профессор говорил о том, что сейчас в России разрабатывается порядка 20 вакцин от коронавирусной инфекции, пишет агентство Nation News. Однако ученые не могут спрогнозировать, будет ли вторая волна заболеваемости или нет. Но в любом случае она будет меньшего масштаба, чем первая, считают в Минздраве РФ.

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