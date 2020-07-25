Хабаровчане третью неделю выходят на митинги за Фургала

Часть хабаровчан по-прежнему требует вернуть бывшего губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Несанкционированные митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала длятся уже третью неделю подряд. Хабаровчане снова вышли протестовать, на этот раз они сменили маршрут по направлению к мэрии, передает агентство dvhab.ru.

«Людей больше, чем в прошлую субботу. Колонна длиннее и шире. Можно говорить о том, что людей от 15-20 тысяч», — сообщил корреспондент издания с места событий. Сегодня идет уже 15 день митингов подряд. Люди заняли несколько улиц и проезжую часть на одной из них. Протестующие скандируют все те же лозунги: «Свободу Фургалу» и «Мы здесь власть».

При этом некоторые митингующие не могут договориться между собой и отбирают друг у друга плакаты, пишет dvhab.ru. Также издание сообщает, что демонстрантам кто-то начал бесплатно раздавать воду, квас и семечки.

Новый врио губернатора региона Михаил Дегтярев ранее утверждал, что к организации протестов в поддержку Фургала причастны иностранцы. Глава Хабаровского края заявил, что этому есть неопровержимые доказательства. Фургала сняли с должности по подозрению в организации убийств, напоминает агентство Nation News.