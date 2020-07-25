24 июля 2020

Детский писатель Крапивин попал в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав, портрет
Владислав Крапивин попал в больницу с пневмонией Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Знаменитый детский писатель Владислав Крапивин оказался в больнице с пневмонией. Болезнь вызвана не коронавирусом.

«Мы, семья, не заинтересованы в том, чтобы вокруг этого создавалась какая-то информационная волна. Если хотите знать о состоянии, то состояние его лучше, чем десять дней назад. Там идет интенсивное медицинское сопровождение и все находится на личном контроле заместителя губернатора [Павла] Крекова», — рассказала URA.RU невестка писателя Лариса Крапивина.

Из-за большой коронавирусной нагрузки на минздрав Крапивина госпитализировали только после того, как он пролежал дома два месяца, уточняет Е1. Он находится в больнице с прошлой среды, пишет издание. В СМИ заверили, все это время родные 81-летнего уральского писателя часто с ним созваниваются.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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