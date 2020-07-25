Детский писатель Крапивин попал в больницу

Владислав Крапивин попал в больницу с пневмонией Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Знаменитый детский писатель Владислав Крапивин оказался в больнице с пневмонией. Болезнь вызвана не коронавирусом.

«Мы, семья, не заинтересованы в том, чтобы вокруг этого создавалась какая-то информационная волна. Если хотите знать о состоянии, то состояние его лучше, чем десять дней назад. Там идет интенсивное медицинское сопровождение и все находится на личном контроле заместителя губернатора [Павла] Крекова», — рассказала URA.RU невестка писателя Лариса Крапивина.

Из-за большой коронавирусной нагрузки на минздрав Крапивина госпитализировали только после того, как он пролежал дома два месяца, уточняет Е1. Он находится в больнице с прошлой среды, пишет издание. В СМИ заверили, все это время родные 81-летнего уральского писателя часто с ним созваниваются.