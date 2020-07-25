Свердловский губернатор прибыл ближе к середине церемонии прощания Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Екатеринбурге прошла церемония прощания с главой министерства агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области Дмитрием Дегтяревым, который болел коронавирусом и умер 22 июня.

Семья Дегтярёва приняла решение не допускать СМИ в зал прощания, а также не проводить торжественную церемонию с выступлениями гостей и ограничиться возложением цветов. По данным URA.RU, при подготовке мероприятия ряду чиновников, которые не были близко знакомы с министром, рекомендовали воздержаться от посещения мероприятия, чтобы на мероприятии не были нарушены меры социального дистанцирования.

На гражданскую панихиду в дом прощания «Вознесение» за первый часа прибыло более 150 человек, всего церемония длилась два часа.

Проститься с Дмитрием Дегтяревым пришли, в том числе, члены регионального правительства Виктория Казакова, Светлана Учайкина, Сергей Пересторонин, Галина Кулаченко, Леонид Рапопорт, Андрей Цветков, Ильхам Ширалиев. Среди гостей были замечены также мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, генеральный директор ООО «УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер, депутаты заксобрания Виктор Шептий, Валентин Лаппо, Михаил Зубарев, Виктор Бабенко.

Около 10:45 на место прибыл губернатор Евгений Куйвашев — он провел в зале около 10 минут и покинул дом прощания. Министры стояли недалеко от входа и уехали вскоре после губернатора.

Дмитрий Дегтярев, который возглавлял министерство агропромышленного комплекса и потребрынка Свердловской области четыре года, скончался в ЦГКБ №40 22 июля в возрасте 43 лет. Он болел коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение возложить скромные гвоздики Фото: Анна Майорова © URA.RU

Леонид Рапопорт возложил венок от регионального министерства спорта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутаты заксобрания после церемонии прощания остались ждать губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU