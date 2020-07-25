24 июля 2020
23 июля 2020

В ДТП под Курганом погибли двое подростков. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате аварии погибли два молодых человека 17 и 18 лет Фото: Госавтоинспекция Курганской области

При ДТП с грузовиком в Курганской области сгорели два молодых человека. ЧП произошло в середине дня 24 июля на 227 км дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган, пишет местная Госавтоинспекция.

«Восемнадцатилетний водитель ВАЗ 21140 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «СКАНИЯ», — объяснили в ведомстве. После столкновения загорелась и легковушка, и грузовик с мукой.

34-летний водитель грузовика успел выбраться из кабины и не пострадал. Однако виновнику аварии и его 17-летнему пассажиру не повезло. Оба молодых человека погибли на месте, сообщили в ГАИ.

Сгорели обе машины, попавшие в ДТП
Госавтоинспекция Курганской области
Водитель ВАЗа и его 17-летний пассажир сгорели в своей машине
Госавтоинспекция Курганской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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