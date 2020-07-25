В результате аварии погибли два молодых человека 17 и 18 лет
При ДТП с грузовиком в Курганской области сгорели два молодых человека. ЧП произошло в середине дня 24 июля на 227 км дороги Екатеринбург-Шадринск-Курган, пишет местная Госавтоинспекция.
«Восемнадцатилетний водитель ВАЗ 21140 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «СКАНИЯ», — объяснили в ведомстве. После столкновения загорелась и легковушка, и грузовик с мукой.
34-летний водитель грузовика успел выбраться из кабины и не пострадал. Однако виновнику аварии и его 17-летнему пассажиру не повезло. Оба молодых человека погибли на месте, сообщили в ГАИ.
Сгорели обе машины, попавшие в ДТП
Водитель ВАЗа и его 17-летний пассажир сгорели в своей машине