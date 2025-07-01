Baza: истребитель потерпел крушение в Нижегородской области

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Экипаж истребителя успел катапультироваться
Экипаж истребителя успел катапультироваться Фото:

В Нижегородской области в районе города Кулебаки произошло крушение военного самолета. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Предварительно, речь идет об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки», — говорится в сообщении Baza. Оба пилота успели катапультироваться. Один из них уже обнаружен, поиски второго продолжаются.

По информации telegram-канала «112» самолет потерпел крушение вблизи поселка Велетьма, который также находится в Нижегородской области. Сообщается, что на момент публикации материала информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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В Нижегородской области в районе города Кулебаки произошло крушение военного самолета. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Предварительно, речь идет об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки», — говорится в сообщении Baza. Оба пилота успели катапультироваться. Один из них уже обнаружен, поиски второго продолжаются. По информации telegram-канала «112» самолет потерпел крушение вблизи поселка Велетьма, который также находится в Нижегородской области. Сообщается, что на момент публикации материала информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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