Baza: истребитель потерпел крушение в Нижегородской области

В Нижегородской области в районе города Кулебаки произошло крушение военного самолета. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Предварительно, речь идет об истребителе Су-27, он упал в районе города Кулебаки», — говорится в сообщении Baza. Оба пилота успели катапультироваться. Один из них уже обнаружен, поиски второго продолжаются.
По информации telegram-канала «112» самолет потерпел крушение вблизи поселка Велетьма, который также находится в Нижегородской области. Сообщается, что на момент публикации материала информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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