Экс-замминистра обороны Иванову вынесли приговор

Экс-замминистра обороны Иванова приговорили к 13 годам колонии
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Иванов приговорен к 13 годам колонии за хищения
Иванов приговорен к 13 годам колонии за хищения Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Московский городской суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Тимура Иванову по делу о хищениях. Бывший генерал получил 13 лет заключения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Также бывшему военачальнику назначен штраф в 100 миллионов рублей. Иванов был взят под стражу в апреле 2024 года. Суд над ним начался в марте текущего года.

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Московский городской суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Тимура Иванову по делу о хищениях. Бывший генерал получил 13 лет заключения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда. Также бывшему военачальнику назначен штраф в 100 миллионов рублей. Иванов был взят под стражу в апреле 2024 года. Суд над ним начался в марте текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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