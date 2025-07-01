Экс-замминистра обороны Иванову вынесли приговор

Иванов приговорен к 13 годам колонии за хищения
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Московский городской суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Тимура Иванову по делу о хищениях. Бывший генерал получил 13 лет заключения. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Также бывшему военачальнику назначен штраф в 100 миллионов рублей. Иванов был взят под стражу в апреле 2024 года. Суд над ним начался в марте текущего года.
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