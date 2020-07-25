В Екатеринбурге умер тренер, воспитавший чемпиона мира по боксу

О смерти Николаева сообщили в федерации бокса Каменска-Уральского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге скончался тренер по боксу Александр Николаев. Об этом сообщили в федерации бокса Каменска-Уральского.

«Сегодня не стало тренера Николаева Александра Федоровича», — говорится в сообщении в сообществе федерации в социальной сети «Вконтакте». Организация выразила соболезнования близким Николаева.

О причине смерти в публикации не сообщается, однако известно, что ранее Николаева положили в больницу Каменска-Уральского с подозрением на коронавирус. Позднее его перевезли в медучреждение в Екатеринбурге.

Николаев руководил спортивно-дворовым клубом «Гонг». В Каменске-Уральском готовится к открытию школа бокса «Гонг победы», в создании которой также принимал участие Николаев. Среди его воспитанников — боксёр Александр Беспутин, получивший в прошлом году пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).