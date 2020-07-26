Число заболевших коронавирусом побило новый рекорд

В России сейчас более 800 тысяч зараженных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 16 миллионов. Такие данные приводят специалисты университета Джонса Хопкинса, которые суммируют данные федеральных и региональных властей, также в счет берут информацию из СМИ и других открытых источников.

«По данным на 08:00 по мск число случаев заражения в мире составляет 16 046 986», — пишет портал argumenti.ru. Скончались от COVID 644 528 пациентов. Переболели инфекцией 9 262 520 человек.

На первом месте по заражениям находятся США — общее число зараженных составляет 4 178 021 человек, из них скончались порядка 146 тысяч. Следом идет Бразилия 2 396 434 — зараженных. Тройку лидеров замыкает Индия, там заболели 1 385 494 человек. Россия занимает четвертое место — 806 720 инфицированных. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусом пандемией.