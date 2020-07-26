25 июля 2020

Британия решила бороться с Россией в космосе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток pickupimage. nightrider. Екатеринбург, космос, спутник, космическая станция, союз тма-16, орбитальная станция
Великобритания видит угрозу со стороны России Фото: nightrider/pickupimage

Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника. Так, председатель комитета по обороне парламенты Британии Тобиас Элдвуд призвал военное министерство разработать стратегию противодействия угрозе британским спутникам, которую якобы представляет Россия.

После запуска и испытаний на орбите малого российского спутника-исследователя США решили обвинить Москву в развертывании противоспутникового оружия. Вскоре к претензиям Пентагона присоединился и Лондон. «Каждый аспект нашей жизни зависит от GPS. Платежные системы, сельское хозяйство, машиностроение, современная промышленность и оборона», — подчеркнул Элдвуд.

Ранее Россию обвинили в испытаниях космического противоспутникового оружия в июле текущего года, напоминает деловое издание «ВЗГЛЯД». 15 июля были проведены испытания космического спутника, причем, в полном соответствии с международным правом. По мнению британцев, обломки российского аппарата могут стать угрозой для британских спутников и космических систем, от которых зависит мир. В МИД России считают обвинения Великобритании пропагандистским вбросом.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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