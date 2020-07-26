Британия решила бороться с Россией в космосе

Великобритания видит угрозу со стороны России Фото: nightrider/pickupimage

Власти Великобритании увидели угрозу в испытании российского космического спутника. Так, председатель комитета по обороне парламенты Британии Тобиас Элдвуд призвал военное министерство разработать стратегию противодействия угрозе британским спутникам, которую якобы представляет Россия.

После запуска и испытаний на орбите малого российского спутника-исследователя США решили обвинить Москву в развертывании противоспутникового оружия. Вскоре к претензиям Пентагона присоединился и Лондон. «Каждый аспект нашей жизни зависит от GPS. Платежные системы, сельское хозяйство, машиностроение, современная промышленность и оборона», — подчеркнул Элдвуд.