В Свердловской области избили отдыхающих на озере

Семейная поездка на озеро Таватуй обернулась избиением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные напали на семью из трех человек в центре отдыха «Зеленый мыс» в Свердловской области. Мужчина и женщина сбили на машине и потом избили семью за отказ платить за проход к озеру Таватуй, сообщила пострадавшая.

«Машина на полной скорости, сигналя и запугивая нас, не собиралась останавливаться. Мужчина за рулем наехал на папу, я кинула ему в лицо бутылкой воды <…> На что пропитая сотрудница шлагбаума вцепилась мне в волосы», — рассказала пострадавшая паблику во «ВКонтакте» «Типичный Екатеринбург». По словам пострадавшей, мужчина бросился и начал избивать ее отца, мать в это время пыталась помочь своей дочери, которую избивала женщина-контролер.

В итоге мужчина избил ногами главу семейства, пока тот лежал без сознания. Мать попыталась заснять происходящее, но получила от мужчины с разбега удар по лицу — в итоге сломан нос.Нападавшие уехали. Пострадавшая сторона вызвала скорую и полицию.

Купаться на Таватуе можно бесплатно, более того, по закону в России никто не может ограничивать доступ к водным ресурсам, отметила свердловчанка.

«Инцидент был. На место происшествия выезжали сотрудники Невьянского ОВД. В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. У центра отдыха проверяются служебная документация, персонал, охрана на предмет, не превысили ли они свои полномочия. Потерпевшим необходимо пройти судебно-медицинскую экспертизу на установление степени тяжести причиненных им травм. По итогам начавшейся работы представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил URA.RU руководитель пресс-службы главка регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По указанным на сайте номерам центра отдыха «Зеленый мыс» не удалось дозвониться.