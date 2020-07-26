Из-за удара молнии возник пожар на газопроводе в Челябинской области (фото архивное) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Накануне неподалеку от поселка Остроленский Челябинской области молния попала в газопровод. В результате возникшего на месте происшествия пожара без газа остались два поселка, сообщает пресс-служба администрации Нагайбакского муниципального района.

«25 июля молния ударила в газопровод у п. Остроленский в 16.00, было большое пламя, произошло возгорание», — сообщается на сайте. По их данным, возникший пожар удалось устранить. Но из-за ЧП без газа остались поселки Остроленский и Переселенческий.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Временно исполняющий полномочия главы района Иван Сурменев также не ответил на звонок.