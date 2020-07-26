25 июля 2020
24 июля 2020
23 июля 2020

Молния ударила в газопровод в Челябинской области. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курган, газопровод
Из-за удара молнии возник пожар на газопроводе в Челябинской области (фото архивное) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Накануне неподалеку от поселка Остроленский Челябинской области молния попала в газопровод. В результате возникшего на месте происшествия пожара без газа остались два поселка, сообщает пресс-служба администрации Нагайбакского муниципального района.

«25 июля молния ударила в газопровод у п. Остроленский в 16.00, было большое пламя, произошло возгорание», — сообщается на сайте. По их данным, возникший пожар удалось устранить. Но из-за ЧП без газа остались поселки Остроленский и Переселенческий.

Корреспонденту URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. Временно исполняющий полномочия главы района Иван Сурменев также не ответил на звонок.

Фото: администрация Нагайбакского муниципального района.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Природа Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...